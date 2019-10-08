عبد المهدي يصدر جملة قرارات لتعجيل الاستجابة لمطالب المتظاهرين .. ويوجه بتبسيط الاجراءات أمام الشباب والعاطلين

2019/10/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر مجلس الوزراء ، الثلاثاء، ثاني حزمة قرارات ضمن اجراءاته لتعجيل الاستجابة لمطالب المتظاهرين.وتضمنت القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء على ما يأتي:- اولا.تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية كل من : السيد وزير الإعمار والاسكان نائبا لرئيس اللجنة […]

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