2019/10/08 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # سياج البيت لا يسع المرأة المرأة عنصر إنساني وجدت في الكون لكي تمارس أدوارها على شتى اصعدة الحياة، ووجودها يشكل حالة تكامل مع شريكها، أما طبيعة أدوارها الانسانية فلا يمكن اختزالها بسياق محدد فذلك سيصبغها بطبيعة جامدة ونمطية، وفي هذا الإتجاه لن تلبي الاستحقاقات الماثلة أمامها، وما تستحقه من حقوق لدى المجتمع.إلا أن هناك من يرغب في حصر دورها في ربة بيت، رغم حاجة المجتمع إلى خدماتها......

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