أحمد صبحى منصور - ثامناً: فلسفة القصص القرآني( 2 ): عن الصراع المستمر بين ( لا إله إلا الله ) والشرك

2019/10/08 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية )قوانين لازمة لحركة الصراع المستمر بين ( لا إله إلا الله ) والشرك : 1 ـ وجود صراع بين عقيدتي لا إله إلا الله والشرك لا يعنى تحتم الصدام الحربى ، فلم يكن يحدث هذا فى قصص الأنبياء السابقين حتى إهلاك فرعون ، لأن المشركين كانوا يحتكرون القوة مقابل النبى ومن معه من المؤمنين المستضعفين .ثم كان يأتى الإهلاك للمشركين ونجاة ......

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