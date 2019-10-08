الحركة الاحتجاجية في العراق:

2019/10/08 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش العراق حركة احتجاجية كبيرة منذ نحو أسبوع ووجهت بعنف كبير من قبل قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، ما خلف أكثر من مئة قتيل.ودعا الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين إلى وقف التصعيد وبدء حوار وطني، فهل هي بداية حل الأزمة؟ أم أن شرارة الاحتجاجات ستظل متواصلة؟

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