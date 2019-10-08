نائب: ظاهرة قطع الانترنت لا بد من التصدي لها

2019/10/08 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، أن ظاهرة قطع الانترنت لا بد من التصدي لها.

وقال الدهلكي في تصريح لـ{الفرات نيوز} إن "ظاهرة قطع الانترنت خطيرة جداً وكاثولوكية لا بد من التصدي لها والحكومة اخطأت بهذا الأمر وستحاسب مستقبلاً عليه".



وحظرت الحكومة الانترنت في بغداد وعدد من المحافظات بدءاً من اليوم الثاني للتظاهرات، وعادت خلال اليومين الماضييين بشكل متقطع في البلاد.



انتهى

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