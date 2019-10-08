سعيد الوجاني - الدكتاتور . المستبد . الطاغية -- Le dictateur . Le despote

2019/10/08 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني 1 ) الدكتاتور : الدكتاتور هو الشخص الذي يستحوذ لوحده على الدولة .شعار و ( فلسفة ) الدكتاتور .أنا الدولة / الدولة أنا ، والباقي مجرد مسرحية ملعوبة بإتقان .الدكتاتور يجمع بين ايديه كل السلط ، فهو المشرع ( البرلمان ) ، وهو المنفذ ( الحكومة ) ، وهو القاضي الأول والأخير .الدكتاتور هو اعلى من البرلمان ، لأنه هو الدولة ، هو الشعب الذي ينتخب موظفي الدكتاتور التشريعيين ( البرلمانيين ) .

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