حسين سالم مرجين - الحراك المجتمعي في ليبيا 2011م والحاجة إلى مقاربات وتصورات تنويرية

2019/10/08 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين شهد المجتمع الليبي حراكًا مجتمعيًا في العام 2011م، كانت له دواعيه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منها على سبيل المثال: غياب العدالة الاجتماعية، وتقيد الحريات والحقوق، مع الاستبداد والقهر الشديدين سواء بدعاوى الأمن، أم دعاوى الاستقرار؛ كل ذلك أدى إلى تعطيل التصورات والأفكار التنويرية، حيث لم يعمل نظام السياسي على بناء قيادات " مثقفة بما للعبارة من دلالات الشك واحترام الاختلاف، والاقتناع بنسبية ال......

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