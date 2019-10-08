صحافيون يرون لـ” الحل العراق” قصة اعتقالهم بسبب دعمهم للتظاهرات

2019/10/08 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أثر التظاهرات الأخيرة التي اندلعت في الأول من الشهر الحالي في #بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، أقدمت السلطات الأمنية على #اعتقال العديد من #الصحافيين و #الناشطين وإغلاق […]

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