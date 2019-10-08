الدفاع العراقية تنهي حالة الانذار لقطعات الجيش

2019/10/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، انهاء حالة الانذار لقطعات الجيش.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز ان "وزارة الدفاع قررت انهاء حالة الإنذار (ج) لقطعات الجيش وإعادتها الى حالتها الاعتيادية، نظراً لاستقرار الوضع الأمني في جميع المحافظات".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت مطلع شهر تشرين الأول الجاري، حالة التأهب القصوى "الانذار ج" في جميع تشكيلاتها على خلفية التظاهرات في العاصمة بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، تظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، ونتج عنها تفريق القوات الامنية للتظاهرات باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما اسفر عن مقتل اكثر من مائة متظاهر، فضلا عن اصابة الالاف.

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