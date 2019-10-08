الجابري: البرلمان ما زال مقصراً في دوره الرقابي

2019/10/08 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة المعارضة ستار الجابري، اليوم الثلاثاء، ان البرلمان ما زال مقصراً في دوره الرقابي.

وقال في تصريح لـ{الفرات نيوز} إن "البرلمان مازال مقصراً في دوره الرقابي وتشريع القوانين".واضاف أن "الجميع يتحمل المسؤولية، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الكتل الكبيرة التي شكلت هذه الحكومة".



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