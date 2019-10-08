صالح يؤكد على الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين

2019/10/08 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين.

وذكر صالح خلال لقاءه محافظي الوسط والجنوب ان "من الضروري حماية الامن العام والمتظاهرين والاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة".كما دعا خلال استقباله عدداً من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر الى "ضبط النفس واجراء اصلاحات ضرورية".



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