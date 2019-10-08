مسجدي يبحث مع البارزاني المسائل العالقة بين بغداد واربيل

2019/10/08 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات الاقليمية والعلاقات الثنائية.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" أنه "خلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية وكذلك اهم القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك".كما بحث "مسجدي وبارزاني المواضيع العالقة بين اربيل وبغداد، فضلا عن الاوضاع السياسية والامنية في العراق والكثير من القضايا والمستجدات في المنطقة".



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