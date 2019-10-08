اللجنة المنظمة لتظاهرات العراق: مستمرون في تظاهراتنا السلمية حتى انتزاع سيادة العراق من السلطة

2019/10/08 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت #اللجنة_المنظمة لتظاهرات #ثورة_الكرامة في #العراق، بياناً دعت من خلاله إلى الاستمرار في تظاهراتهم السلمية حتى انتزاع سيادة العراق وحقوق شعبه وكرامة أبناءه من السلطة وداعميها.وذكر […]

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