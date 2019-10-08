2019/10/08 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسان_عاكف نسائم الربيع العربي تنعش خريف العراقيين..تغيير النظام السياسي القائم عبر النضال الجماهيري السلمي…أفرزت انتفاضة اكتوبر الشبابية الشعبية، التي اكتسحت العاصمة بغداد ومدن المحافظات الوسطى والجنوبية والقسوة المفرطة التي واجهت فيها الحكومة هذه الانتفاضة، أفرزت جملة من الدروس والمؤشرات الهامة، يتمثل الدرس الاول منها في ادراك حقيقة أن الانتفاضة كانت مواجهة مكشوفة بين الفقراء والمهمشين والعاطلي......

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