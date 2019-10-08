الديمقراطي الكردستاني: اتفاقاً «كونكريتياً» سيعقد بين أربيل وبغداد

2019/10/08 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت رئيسة كتلة الحزب #الديمقراطي_الكردستاني في #مجلس_النواب العراقي، #فيان_صبري، اليوم الثلاثاء، بأنه سيكون هناك اتفاقاً “كونكريتياً” بين أربيل وبغداد في المستقبل القريب.وقالت صبري في تصريح صحفي […]

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