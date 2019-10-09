2019/10/09 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريد إدوار «قناصٌ مجهولٌ مُتمركزٌ فوق أسطح إحدى البنايات ويستهدف المتظاهرين»، كانت هذه العبارة، هي الشبح الذي يطارد المُحتجين في جميع البلدان العربية التي شَهِدت تظاهراتٍ شعبية لإسقاط الحكومات.في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصاصةٌ «مجهولة» تنتقم من المُتظاهرين.. تاريخ قناصٍ مُلطّخٍ بالدم) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصاصةٌ «مجهولة» تنتقم من المُتظاهرين.. تاريخ قناصٍ مُلطّخٍ بالدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).