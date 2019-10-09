2019/10/09 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء ، اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين لتشكيلات الوزارة لمناقشة خطة الوزارة في تفويج زائري اربعينية الامام الحسين {عليه السلام} .

وبين الوزير خلال الاجتماع وبحسب بيان وزارة النقل الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، على "اهمية استنفار كافة الموارد البشرية والجهود الفنية والاداري وتكريس جميع الطاقات خدمة لزوار كربلاء المقدسة في ذكرى الاربعين" .واضاف: "على جميع تشكيلات الوزارة تنسيق العمل مع الجهات الأمنية والحكومة المحلية في كربلاء المقدسة بما يسهم في تفعيل انسيابية الحركة وتجاوز جميع المعوقات التي من الممكن ان تواجه عملية نقل الزائرين ومعالجتها باوقات قياسية".وحث الوزير "أعضاء اللجنة وملاكات الوزارة اجمع إلى بذل اقصى الجهد لتقديم الخدمات الافضل وتذليل العقبات أمام الزائرين الكرام لإنجاح عملية نقل الزائرين".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعقد اجتماعاً موسعاً لتنفيذ خطة زائري الاربعينية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعقد اجتماعاً موسعاً لتنفيذ خطة زائري الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).