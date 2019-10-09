زهير الخويلدي - مصطلح الإيديولوجيا عند غرامشي بين الاعتباطية والعضوية

2019/10/09 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " إذا كان الناس في علاقاتهم يبدون في الإيديولوجيا ، مقلوبين على رؤوسهم كما لو كانوا في الغرفة السوداء لآلة التصوير، فإن هذه الظاهرة تتولد عن مجرى حياتهم التاريخية"1 مفهوم الإيديولوجيا هو مفهوم إشكالي بامتياز ويحيل على عدد من المحطات التاريخية والتجارب الثورية والتوظيفات المتباينة ويتعرض إلى الكثير من سوء الفهم والأحكام المتحاملة والتشويهات والعنف التأويلي ويحتاج إلى الإبانة والتوضيح ورفع الالت......

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