محمود الصباغ - الإرهاب اليهودي -الصهيوني و قيام دولة إسرائيل -5

2019/10/09 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ الفصل الخامسالحرب الأهلية: صهاينة ضد صهاينةمثلت المنظمات الإرهابية الثلاثة، هاغاناه، إرغون و عصابة شتيرن بعقائدها و أساليبها التكتيكية صراعاً داخلياً في مجتمع الييشوف تمحور حول القيادة المستقبلية للدولة اليهودية, ومن الطبيعي أن يشعر أعضاء الوكالة اليهودية أنهم الممثلون الوحيدون للشعب اليهودي(1) بسبب اعتراف عصبة الأمم بالمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية باعتبارهما المسؤولتان عن......

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