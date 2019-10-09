وزارة الدفاع تنهي حالة الانذار (ج) لقطعات الجيش في جميع المحافظات

2019/10/09 | 07:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت وزارة الدفاع العراقية، انهاء حالة الانذار لقطعات الجيش.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، ان “وزارة الدفاع قررت انهاء حالة الإنذار (ج) لقطعات الجيش وإعادتها الى حالتها الاعتيادية، نظراً لاستقرار الوضع الأمني في جميع المحافظات”.وكانت وزارة الدفاع أعلنت مطلع شهر تشرين الأول الجاري، حالة التأهب القصوى “الانذار ج” في جميع تشكيلاتها […]

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