واشنطن خرجت عن صمتها بشأن الاحتجاجات الشعبية في العراق.. التفاصيل الكاملة لمكالمة بومبيو وعبد المهدي

2019/10/09 | 07:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ادان وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أعمال العنف الدامية في العراق، داعياً حكومة البلاد إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة .وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، إنّ “بومبيو ادانَ خلال اتّصال مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي “أعمال العنف الأخيرة في العراق، […]

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