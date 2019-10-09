وزير يوقع على اعادة أكثر من 100 الف منتسب مفسوخة عقودهم الى وزارة الدفاع

2019/10/09 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير المالية فؤاد حسين يوم الاربعاء عن توقيعه على امر وزاري يقضي بإعادة أكثر من 100 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى وزارة الدفاع.

وقال حسين في تغريدة نشرها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان وقع بالموافقة على اعادة ما يزيد من ١٠٨ الف منتسب من المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع والثاني بتوفير التخصيصات اللازمة لذلك.

يشار الى ان الحكومة العراقية قد اتخذت حزمتين من القرارات على وقع التظاهرات الدمية التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

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