داعش ينحر خمسة من مربي الجاموس شمال غرب كركوك

2019/10/09 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء ان عناصر من تنظيم داعش اقدموا على نحر خمسة اشخاص من مربي الجاموس شمال غرب محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بأن عناصر التنظيم نحروا خمسة مواطنين من مربي الجاموس في طريق قرية "كومبتلر" و"الفاتحة" في منطقة الممدودة شمال غرب كركوك.

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