2019/10/09 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن وفقاً لصحيفة صوت الهامش يوم 7 أكتوبر 2019، اتفق زعيم (عِصابة) الجنجويد حِمِيْدْتِي، مع الرُّوس لمَدِّه بطائراتٍ وإقامة مطارين (حربِيَينِ) في دارفور، أحدهما في منطقة “زُرق” والثاني قرب منطقة المثلث، وسيبدأ العمل في المَطَارَيْنِ قبل نهاية العام الجاري.وأوضحت الصحيفة، بأنَّ حِمِيْدْتِي بدأ تأسيس مليشيا جَوِيَّة خاصَّة به قبل (اختفاء) البشير، وأدخَلَ مجموعة من عائلته المُقرَّبين في دوراتٍ تدريبيَّةٍ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فيصل عوض حسن - مَتى نَحْسِمْ الأفعَى الجَنْجَوِيدِيَّة ؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فيصل عوض حسن - مَتى نَحْسِمْ الأفعَى الجَنْجَوِيدِيَّة ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).