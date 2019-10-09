توفيق أبو شومر - حصار رقمي على فلسطين !

2019/10/09 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر إليكم هذا الإحصاء الجديد من شركة، كومبارتك البريطانية العالمية الرقمية، Comparitech هذه الشركة المسؤولة عن متابعة حالة الدول في العالم الرقمي، وهو موقع رقمي مُهم، يوم 6-10-2019: "تقع إسرائيل في المرتبة العاشرة في العالم، من حيث إزالة المحتويات التي تتعارض مع سياستها، فقد أزالت 5500 محتوى إعلامي.وهي في المرتبة الثامنة بين دول العالم، التي تُطالب بإزالة محتويات من موقع، الفيس بوك، فقد أزالت 4054......

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