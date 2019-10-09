2019/10/09 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري من الأمور التي شغلت ذهني كثيرًا، ظاهرة إنكار العربان والمتأسلمين للحقائق الثابتة علميًّا، خاصة تلك التي تتعارض مع ما يعتقدون أنه ثوابت من الدين بالضرورة!، فيعمدون دائمًا إمَّا إلى لوي أعناق الحقائق كي تتفق مع الأوهام الراسخة في أذهانهم وتقليل التنافر والتضارب بينهما، أو يقفزون عليها في اتجاهات عديدة وبأساليب متعددة، وفي كلا الحالتين يُجهِدون عقولهم ويرهقون أنفسهم في محاولات مستميتة أو مميتة، لتبري......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياسين المصري - إنكار الحقائق والقفز عليها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ياسين المصري - إنكار الحقائق والقفز عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).