واع تنشر الحزمة الثانية من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين والمواطنين

2019/10/09 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث استعرض آخر التطورات والجهود التي تبذلها الحكومة لتلبية مطالب المواطنين والمتظاهرين على وجه الخصوص

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