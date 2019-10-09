العراق: تجدد المظاهرات في مدينة الصدر وسط دعوات لضبط النفس

2019/10/09 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء عن حزمة ثانية من الإصلاحات الاجتماعية في محاولة لتهدئة الشارع بعد أسبوع من الاحتجاجات.وعقد البرلمان أولى جلساته منذ بدء الأزمة الثلاثاء لمناقشة خطط الإصلاح الحكومية.من جهته، أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعمال العنف في العراق، داعيا الحكومة إلى محاسبة "من ينتهكون حقوق الإنسان".

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