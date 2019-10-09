مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لبحث احتمالية موجة نزوح جديدة

2019/10/09 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي يوم الاربعاء ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد اجتماعا لبحث عدد من المواضيع ابرزها الاوضاع في العراق وسوريا.

وقال المصدر اليوم ان محاور الاجتماع تتضمن مناقشة الاوضاع السياسية وتطوراتها في العراق وسوريا، وموقف اقليم كوردستان حيال ذلك، وكذلك التدابير التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة لأي احتمالية او تطور جراء حدوث متغيرات في المنطقة خاصة بما يتعلق بوفود نازحين جدد الى الاقليم.

واضاف المصدر ان المجلس سيناقش عدة مواضيع تتعلق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية منها وضع آلية لضمان العمال، ودفع الاشتراك المالي.

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