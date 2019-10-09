بعد وفاته.. الكشف عن الخلاف الضخم بين طلعت زكريا وعادل إمام .. وهكذا عامله الزعيم بعدها

2019/10/09 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق توفي أمس الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 سنة بعد صراع مع المرض.وقال “زكريا” في لقاء سابق أنه لن يعمل مع الفنان عادل امام مرة أخرى قائلا: “عادل إمام لا غبار عليه كسوبر ستار ونجم نجوم الوطن العربي لكن حين شاركت معه في مسلسل العراف فوجئت بأنه يتم تحجيم دوري […]

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