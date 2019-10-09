“بالفديو”.. ليلة نارية واطلاق نار كثيف في مدينة الصدر ببغداد بسبب التظاهرات الاحتجاجية

2019/10/09 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” ،اليوم الاربعاء، على مقطع فديو يظهر اطلاق نار كثيف بالتزامن مع التظاهرات التي خرجت في مدينة الصدر شرقي بغداد بساعة متاخرة من مساء الثلاثاء.هذا وعادت الاحتجاجات ليل أول من أمس، إلى شوارع مدينة الصدر ببغداد، حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بدت معظم أنحاء البلاد أكثر […]

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