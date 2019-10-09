2019/10/09 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال أحد مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر مع قوات الجيش السوري الحر الحدود التركية نحو الشمال السوري بعد قليل.وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا “بعد قليل”، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول تركي: العملية العسكرية لاجتياح شمال سوريا تبدأ بعد قليل وكالة خطوة برس.

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