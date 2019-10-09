رئيس الجمهورية يدعو إلى ضبط النفس وإجراء اصلاحات ضرورية

2019/10/09 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح إن العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة وواجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة.

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