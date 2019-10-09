بومبيو يحث عبد المهدي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة مطالب المحتجين

2019/10/09 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حث وزير الخارجية مايك بومبيو، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس...



ومعالجة شكاوى المحتجين".

ونقلت "روسيا اليوم" عن الخارجية الامريكية قولها في بيان، بعد سقوط أكثر من 100 قتيل في المظاهرات الأخيرة، ان بومبيو حث عبد المهدي، "على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة شكاوى المحتجين من خلال العمل على الإصلاح ومعالجة الفساد".

وعبر بومبيو بحسب البيان، عن "أسفه لفقد أرواح بشكل مأساوي على مدى الأيام القليلة الماضية"، داعيا الحكومة العراقية الى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

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