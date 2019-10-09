قيادي في بدر يعلن استقالته ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن ملف الدمج

2019/10/09 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن القيادي في منظمة بدر فرع ذي قار عادل مزهر الجابري، اليوم الاربعاء، استقالته من المنظمة، فيما طالب بمحاسبة المسؤولين عن ملف "الدمج".

وقال الجابري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "انني احد مسؤولي منظمة بدر في محافظة ذي قار، سبق وأن أسندت لي مسؤوليات: مسؤول المكتب السياسي بدر/ ذي قار، ممثل منظمة بدر/ استراليا وممثل كتلة الفتح/ استراليا، كما أن انتمائي لهذا الخط منذ ريعان شبابي وقدمت اثنين من أشقائي شهداء في هذا الخط".

واضاف: "اليوم أعلن عن استقالتي من منظمة بدر لعدم وجود نظام داخلي فعلي للمنظمة انما هو نظام شكلي ميت وعدم وجود شورى واقعية تنتخب الامين العام للمنظمة وباقي المناصب والمسؤوليات، بالاضافة الى ان التعيين في داخل منظمة بدر وفروعها والوظائف الحكومية يتم بحسب العلاقات الشخصية، فضلا عن وجود اشخاص قلة معروفون يسيطرون على دائرة صنع القرار".

واوضح ان "الاسباب الاخرى هي تفشي الفساد المالي والإداري والإستثراء الرهيب لمجموعة محددة وابنائهم وحواشيهم ومساومة قيادة المنظمة واحتضان الخصوم الذين تلطخت أياديهم بالدم العراقي، فضلا عن مصادرة تأريخ ومبادئ الشهداء والانحراف الكامل عن خطهم الرسالي، بالاضافة الى موقف منظمة بدر السلبي من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقهم في حياة كريمة والمماطلة الواضحة في موضوع البدريين المهمشين الذين لم يحصلوا على حقوقهم، فضلا عن التفريط بحقوق عوائل شهداء بدر بشكل كبير".

وطالب الجابري، البدريين، الى "النهوض بمسؤوليتهم الشرعية والاخلاقية وعدم التهاون مع من صادر وسرق حقوق البدريين والعراقيين والمطالبة بمحاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء مهما كان اسمه وعنوانه والمطالبة بمعاقبة المسؤولين على ملف الدمج ممن ثبت تقصيرهم في هذا الموضوع ومحاسبة كل بدري استغل اسم بدر في العقود التجارية الحكومية وغير الحكومية والاتفاقات المزورة والوهمية باسم شركات والاتفاقات مع الأحزاب والحركات والشخصيات المشبوهة".

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