2019/10/09 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تهدئة الأوضاع في مختلف المحافظات من خلال ضبط النفس بما يحفظ الأمن والاستقرار.وحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته “خطوة برس” ان “صالح وخلال اجتماعه، يوم امس، بعدد من المحافظين، شدد على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يؤكد على حماية الأمن العام والمتظاهرين والاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة وكالة خطوة برس.

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