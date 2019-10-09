جلبير الأشقر - في مخاطر الاتكال على «عرّاب» غريب الأطوار

2019/10/09 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر لولا المآسي المتعلّقة بمجريات الحياة السياسية في منطقتنا، لاستمتعنا بالمشهد الفكاهي للغاية الذي يقدّمه يوماً بعد يوم الرجل الذي أصبح أكبر المهرّجين الذين عرفهم التاريخ، ألا وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.فبعد أن وصل إلى سدة الرئاسة برفع شعار «إعادة أمريكا إلى عظمتها»، لم يفلح الرجل بفعل نرجسيته المرَضية سوى في جعل أمريكا موضع سخرية وتهكّم لدى العالم بأسره.وقد تبيّن ذلك بأوضح صورة عندما ألق......

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