حميد لشهب - لماذا الحرب؟ إينشطاين وفرويد

2019/10/09 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب ولد القرن الواحد والعشرين في بركة دم لم يولد فيها أي قرن سبقه.فقد ورث مخلفات كل حروب القرن الذي سبقه، ولا تظهر في الأفق البعيد له أية مؤشرات، ولو ضئيلة على انتهائها.بل تعجج نار الحروب في كل بقاعه، وترتكز على العالم العربي والمسلم بالخصوص.لم يعد من الممكن فهم هذا الجنون الهستيري لحب الهدم الذي تعيشه الإنسانية حاليا.تتجلى نزعة التدمير في أعلى مراتبها، وكأن الإنسانية قد بدأت بالفعل انتحارا محتوما......

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