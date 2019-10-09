4 نقاط لفهم حرب تجارية محتملة بين أوروبا وأميركا

2019/10/09 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود تاريخ اندلاع النزاع التجاري القائم بين كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى العام 2004.

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