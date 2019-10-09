2019/10/09 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مجلس القضاء الاعلىن اليوم الاربعاء، عن تكليف الادعاء العام لمهام تفتيشية للوزارات وبالتنسيق مع هيئة النزاهة، على اثر صدور قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين.وذكر بيان للمجلس تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عقد اجتماعا ضم السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام العاملين في مقر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء يكلّف الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات بالتنسيق مع النزاهة وكالة خطوة برس.

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