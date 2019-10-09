2019/10/09 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت الحكومة الاتحادية، الاربعاء، رفع الحظر عن خدمة الانترنت في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق في ساعات الدوام الرسمي فقط.

وقال مصدر في خلية الأزمة الحكومية لـ"الغد برس" ان "أوقات بث خدمات الإنترنت ستكون من السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، كإجراء مؤقت قد يستمر الى حين انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية".

ونقل المصدر عن اصحاب مكاتب توزيع خدمة الانترنت تأكيدهم "تلك المعلومات"، مشيرين الى ان "ايام العطل يتم قطعها تماما وخاصة يوم الجمعة".

وكانت الحكومة العراقية قد حظرت شبكة الانترنت خلال الايام الماضية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب على خلفية الاحتجاجات التي عمت مختلف المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: رفع الحظر عن الانترنت سيكون خلال الدوام الرسمي فقط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: رفع الحظر عن الانترنت سيكون خلال الدوام الرسمي فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).