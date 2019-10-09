الليرة التركية تتراجع قليلا والأنظار تتحول إلى هجوم سوريا

2019/10/09 | 09:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت الليرة التركية قليلا يوم الأربعاء في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع في شمال شرق سوريا، مع قول مساعد للرئيس رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر الحدود ”قريبا“.

جاءت تعليقات فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي أثناء الليل في تغريدة مأخوذة من مقال كتبه ونشرته صحيفة واشنطن بوست في الوقت الذي مهد فيه انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية السبيل أمام الهجوم التركي على مقاتلين أكراد سوريين.

وجرى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 يوم الثلاثاء.



وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر هذا الأسبوع.

وتحركت الليرة ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبعد يوم من تحذيره من أنه قد ”يدمر“ اقتصاد تركيا إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها السورية، كتب ترامب على تويتر يوم الثلاثاء أن أنقرة ”شريك تجاري كبير“ للولايات المتحدة وأن التعامل معها كان جيدا.

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