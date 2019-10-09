الذهب يتمسك بمكاسبه مع تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب توترات التجارة

2019/10/09 | 09:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تمسكت أسعار الذهب يوم الأربعاء بمكاسب الجلسة السابقة، إذ خفُت الإقبال على المخاطرة بسبب تضاؤل الآمال في إحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، مع ترقب الأسواق بشكل وثيق لمؤشرات على تيسير نقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0526 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1506.06 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تمسك بالزيادة عن حاجز 1500 دولار بعد قفزة بلغت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1511.60 دولار للأوقية.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، مما أغضب بكين قبيل محادثات رفيعة المستوى من المقرر إجراؤها يومي الخميس والجمعة ودفع البورصات الآسيوية للانخفاض.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سترتفع في 15 أكتوبر تشرين الأول إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 829.75 دولار للأوقية.



ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1673.42 دولار للأوقية.

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