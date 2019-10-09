علاوي: قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة مهمة للتخلص من حلقة ادارية فائضة

2019/10/09 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، بقرار البرلمان المتعلق بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

واعتبر علاوي في تغريدة له ان قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة مهمة للتخلص من حلقة ادارية فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود محاربة الفساد عبر المؤسسات الرصينة والقضاء.

وبارك علاوي مجلس النواب هذه الخطوة، داعيا الى الاستفادة من المبالغ المرصودة لتلك المكاتب في معالجة مطالب المتظاهرين المشروعة وتلبية احتياجاتهم.

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