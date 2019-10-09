اليوم..البصرة تحتضن المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا امام هونغ كونغ

2019/10/09 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد عند الساعة (30-12) من ظهر اليوم الاربعاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني امام منتخب هونغ كونغ ضمن الجولة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023 وذلك في فندق مناوي باشا بقاعة السياب في محافظة البصرة.

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