2019/10/09 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

أعلن قائد منتخب ألمانيا السابق باستيان شفاينشتايغر، اعتزاله اللعب نهائياً في سن الـ 35 عاما بعد مسيرة حافلة بالألقاب والانجازات ومحطة أخيرة مع فريق شيكاغو فاير الأميركي.

وكتب شفاينشتايغر المتوج بطلاً للعالم عام 2014 مع ألمانيا في حسابه على تويتر تابعته " الغد برس " ان "مع بعض الحنين، أعلن انتهاء مسيرتي كلاعب نهاية العام الحالي، ولكني أتطلع أيضا إلى التحديات المثيرة التي تنتظرني قريبا.



سأبقى وفيا لكرة القدم".

دافع شفاينشتايغر عن قميص منتخب بلاده في 121 مباراة سجل خلالها 24 هدفا، وفاز بكأس العالم في البرازيل 2014 وحل في المركز الثالث مرتين عامي 2006 و2010، و وصيفا لبطل أوروبا 2008 , وحمل شفاينشتايغر شارة القيادة للمنتخب الألماني بعد اللقب العالمي 2014، واحتفظ بها حتى اعتزاله اللعب دوليا عام 2016.

يذكر ان شفاينشتايغر خاض , الأحد الماضي , مباراته الأخيرة مع فريقه شيكاغو فاير الاميركي وانتهت بفوز أورلاندو سيتي 5-2.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفايني يعلن اعتزاله اللعب نهائيا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفايني يعلن اعتزاله اللعب نهائيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).