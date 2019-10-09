2019/10/09 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كلف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاربعاء، الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب المفتشين

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، برئاسة رئيس المجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اصدر المجلس عدداً من القرارات واعلن اقرار حزمة جديدة تلبية لمطالب المتظاهرين.

وقال الممتب الاعلا

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صالح يؤكد على حماية الأمن العام والمتظاهرين والاستجابة لمطالبهم المشروعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صالح يؤكد على حماية الأمن العام والمتظاهرين والاستجابة لمطالبهم المشروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).