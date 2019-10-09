إيران تطلق مناورات عسكرية

2019/10/09 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الاربعاء مناورات مفاجئة للقوة البرية للجيش الايراني في شمال غرب البلاد.

وانطلقت المناورات بحضور القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي وبمشاركة وحدات التدخل السريع والوحدات المتحركة الهجومية بدعم من مروحيات طيران الجيش في المنطقة العامة لمدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران والمحاذية للحدود العراقية.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان "من اهداف هذه المناورات؛ تقييم الجهوزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك وتنقل الوحدات بشعار "هدف واحد رصاصة واحدة".

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