قاسم علي فنجان - الرئاسات الثلاث واخفاء جريمة قتل المتظاهرين - حكاية من الفلكلور الشعبي

2019/10/09 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_علي_فنجان يحكى ان اجتمع ثلاثة من حيوانات الصحراء، هي: الضب، وهو من الزواحف.و الورار، وهو من الزواحف ايضا.والجعل، وهو من الحشرات.اجتمعوا على سرقة حمار احد الانبياء، وتوزعت مهام الجريمة بينهم على النحو التالي:-الضب: مهمته الاستطلاع للتأكد من سلامة الطريق، ولذلك نراه دائماً رافعاً رأسه ناظراً في جميع الاتجاهات، وعند خلو الطريق من اي خطر يواصل المسير ليتبعه الباقون ومعهم الغنيمة.الورار: وهو اشبه ما ي......

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