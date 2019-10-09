بارزاني: عزيزي الرئيس ترامب دماء الكورد أكثر قيمة من المال والاسلحة

2019/10/09 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاربعاء ان "دماء" الكورد أكثر قيمة من المال والاسلحة، وذلك في رده على رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب.

وكتب بارزاني على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها "عزيزي الرئيس ترامب ، ان شعب كوردستان اتبع دائما حقوقه العادلة".

واضاف "لقد هزم البيشمركة داعش ويشكلون جزءًا فعالًا من التحالف ضد الإرهاب"، مردفا بالقول إن "دماء الكورد أكثر قيمة من المال والأسلحة".

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